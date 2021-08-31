Эффект плацебо — каким знакам Зодиака нельзя пить много лекарств

Межсезонье — самая простудная пора. Переменчивая погода, холодные дожди, ветер, а в результате постоянный насморк и першение в горле. Да еще добавляется сезонная хандра… И пока одни знаки Зодиака пьют свежевыжатый апельсиновый сок для подъема уровня витамина С, другие становятся постоянными клиентами аптек. Какие знаки больше всех склонны к ипохондрии? Это знание поможет вам отличить настоящую болезнь от приступа дурного настроения.

Близнецы — самый подверженный мнимой болезни знак. Они действительно не могут похвастать богатырским здоровьем, но их страх заразиться переходит всякие границы. Постоянное самокопание дает результаты — от плохого настроения снижается иммунитет, и вот уже Близнецы действительно подхватывают заразу. Именно с Близнецами отлично сработает тактика фуфломицина: если хотите вывести знакомого Близнеца из состояния псевдоболезни, смело рекомендуйте ему чудесные таблетки для поддержания здоровья. Скажите, что знакомые привезли откуда-нибудь из Англии комплексные витамины, и вы с тех пор чувствуете себя каждый день просто замечательно. Обязательно помогите Близнецам найти такие же на сайте безопасных БАДов или просто принесите им в подарок немного безрецептурных таблеток на травах. При хорошей силе убеждения Близнецы уже через неделю приема “панацеи” почувствуют ее невероятный эффект.

Козероги совсем не склонны искать у себя болезни, но у них есть другая беда. Их организмы реагируют на лекарства совсем не так, как задумано. Они способны провалиться в сон на десять часов от одной таблетки анальгетика, а сильные антибиотики могут не оказать на них никакого действия. Поэтому опытные Козероги часто обращаются за медицинской помощью к остеопатам и эзотерикам. Там, где наука бессильна, вступает знание о потусторонних возможностях. Не удивляйтесь, если услышите, что ваш знакомый Козерог лечится заряженной лунным светом водой или грудным сбором, купленным у знахарки. Возможно, ничто другое, как он думает, ему не помогает.

Еще один знак, обладающий “волшебными” свойствами в отношении здоровья, — Рыбы. Этому знаку также не рекомендуется сразу же покупать себе полный набор лекарств. Рыбы — знак, умеющий найти общий язык со своим телом. Вполне возможно, что курс массажа и медитации сработает так же, как две упаковки иммуномодуляторов.