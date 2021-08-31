«Стало известно, когда запустят «Северный поток — 2»

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В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Гендиректор «Газпром международные проекты центр 1» Александр Каримов рассказал, что пусконаладка первой нитки газопровода «Северный поток — 2» почти завершена.

По его словам, «Газпром» прикладывает максимум усилий для его запуска.

«Работы по трубоукладке второй нитки также находятся на завершающей стадии», — цитирует его РИА «Новости».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

Александр Каримов газопровод северный поток - 2


 

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