На проспекте Королева сбили женщину

На проспекте Королева сбили женщину
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 31 августа, в Приморском районе Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, на пешеходном переходе через проспект Королева таксист сбил девушку.

«На пешеходном переходе через проспект Королёва, таксист сбил девушку. О состоянии пострадавшей пока неизвестно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социально сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыла скорая и сотрудники полиции. Информация о состоянии пострадавшей уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 47-м регионе за эти же сутки произошло 200 ДТП. В дорожных происшествиях в этом регионе произошло14 аварий с пострадавшими: 18 человек, в том числе ребенок. В результате ДТП умер один несовершеннолетний.

авария дтп приморский район


 

Новости партнеров
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У гостиницы «Киевская» столкнулись три автомобиля
Петербургский «ТЭК» потратит 49 млн на оптимизацию теплоснабжения ...
Эффект плацебо — каким знакам Зодиака нельзя пить много лекарств
Пять признаков, что вам пора сменить гардероб
Во время празднования «Дня знаний» ограничат движение по наб. Лейтенанта Шмидта
В Невском районе загорелось здание
На проспекте Королева сбили женщину
В Великобритании усыпили больного туберкулезом альпака