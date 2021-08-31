На проспекте Королева сбили женщину

Во вторник, 31 августа, в Приморском районе Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, на пешеходном переходе через проспект Королева таксист сбил девушку.

«На пешеходном переходе через проспект Королёва, таксист сбил девушку. О состоянии пострадавшей пока неизвестно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социально сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыла скорая и сотрудники полиции. Информация о состоянии пострадавшей уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 47-м регионе за эти же сутки произошло 200 ДТП. В дорожных происшествиях в этом регионе произошло14 аварий с пострадавшими: 18 человек, в том числе ребенок. В результате ДТП умер один несовершеннолетний.