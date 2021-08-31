Врач рассказал о первых симптомах инфаркта и инсульта

Врач рассказал о первых симптомах инфаркта и инсульта
На развитие инфаркта и инсульта указывают онемение конечностей, слабость, проблемы опорно-двигательного аппарата. Фото: Pixabay

Врач-терапевт Дмитрий Карпенко перечислил ранние симптомы инфаркта и инсульта.

По словам врача, как инфаркт, так и инсульт во многих случаях могут развиваться бессимптомно. Человек может спутать признаки этих заболеваний с усталостью или недомоганием, из-за чего поздно обратится к врачу.

Карпенко отметил в беседе с «Аргументами и фактами», на развитие инфаркта и инсульта указывают онемение конечностей, слабость, проблемы опорно-двигательного аппарата. Кроме того, у пациентов могут проявиться трудности с речью, сильная головная боль и спутанность сознания.

Медик добавил, что при отсутствии лечения у больного могут развиться такие осложнения, как нарушения двигательной функции, деятельности головного мозга, потеря зрения и слуха, и даже инвалидность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснила отличие головной боли от опасных заболеваний.

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