Голый мужчина забежал в «Подружку» и начал поджигать себя

Невском районе полиция задержала неадекватного мужчину, который голышом забежал в магазин и попытался себя поджечь.

Все случилось вечером 31 августа в магазине «Подружка» в Рыбацком. Очевидцы поделились кадрами с места событий в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Неизвестный разделся догола и начал поджигать себя с помощью подручных предметов — зажигалки и дезодоранта. Охранники быстро связали мужчину и удерживали его до приезда полиции. Стражи порядка приехали незамедлительно. К счастью, никто не пострадал.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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