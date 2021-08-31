Голый мужчина забежал в «Подружку» и начал поджигать себя

Голый мужчина забежал в &#171;Подружку&#187; и начал поджигать себя
Охранники быстро связали мужчину. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Невском районе полиция задержала неадекватного мужчину, который голышом забежал в магазин и попытался себя поджечь.

Все случилось вечером 31 августа в магазине «Подружка» в Рыбацком. Очевидцы поделились кадрами с места событий в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Неизвестный разделся догола и начал поджигать себя с помощью подручных предметов — зажигалки и дезодоранта. Охранники быстро связали мужчину и удерживали его до приезда полиции. Стражи порядка приехали незамедлительно. К счастью, никто не пострадал.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что безмасочник устроил дебош и задержал самолет из Сочи в Петербург. Самолет должен был покинуть аэропорт Сочи в 17:55, но в итоге он вылетел только после половины восьмого вечера.

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