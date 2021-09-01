Петербурженка заметила погоню «Тома и Джерри»

Петербурженка заметила погоню &#171;Тома и Джерри&#187;
Кот гонялся за крысой. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В центре Северной столицы заметили «Тома и Джерри».

Забавную погоню наблюдали в одном из дворов города. Кадрами горожанка поделилась в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что кот преследует грызуна, но поймать не решается. Крыса подбегает к приоткрытой двери парадной, но вдруг решает бежать не внутрь, а прямиком на оператора. Ролик завершается испуганным вскриком девушки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы заметили большую крысу у «Технологического института». Рядом находятся управление ГУП «Петербургский метрополитен», общепиты, а днем на этих местах торгуют «лоточники».

новости СПб Том и Джерри


 

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