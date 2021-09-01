Эксперт порекомендовал отложить на следующий год покупку нового авто

Эксперт порекомендовал отложить на следующий год покупку нового авто
Эксперт рекомендует воздержаться от покупки авто в этом году. Фото: Pixabay

В данный момент на рынке России заметен дефицит автомобилей. Логично, что наблюдаются и завышенные цены.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр порекомендовал жителят РФ, собирающимся приобретать новый автомобиль, отложить покупку на следующий год. Об этом он сообщил в разговоре с «Вечерней Москвой».

По мнению специалиста, в настоящий момент на рынке наблюдается дефицит автомобилей и, как следствие, завышенные цены на них.

Дефицит и повышение цен связаны с пандемией нового коронавируса. Это нехватка деталей и запчастей, подорожание логистики, а также вынужденное желание отечественных автодилеров заработать при продаже больше.

Ян Хайцеэр думает, что в течение года ситуация на автомобильном рынке стабилизируется, а дефицит машин сойдет на нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что среди россиян вырос спрос на получение вида на жительство в Испании.

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