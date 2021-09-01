На финской границе задержали двух беглянок из Петербурга

Девочки познакомились в Сети и решили посетить Финляндию. Фото: pixabay

Девочки познакомились в Сети и решили посетить Финляндию. Фото: pixabay

На финской границе поймали двух девочек-подростков, которые решили накануне учебного года бежать в Финляндию.

Пограничники «взяли» десятиклассницу из Петербурга и ее интернет-подругу. Об этом 1 сентября сообщает «Фонтанка».

Так, 48-летняя мать девочки из Невского района отправилась за своей 16-летней дочерью, которая слишком далеко ушла гулять. Встретиться с девочкой удалось на российско-финляндской границе.

Оказалось, что подростки собирались совершить визит в Суоми.

Известно, что поначалу школьница просила родителей отпустить ее на ночевку с подружкой. Получив отказ, девочка не растерялась.

Вместе с подругой они поехали в Финляндию на такси. Однако на границе подростки столкнулись с препятствием в виде пограничников. После проверки документов, позвонили родителям беглянок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели нашли пропавшую в Петербурге школьницу живой.