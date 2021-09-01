Автоледи сбила мужчину, пытаясь объехать пробку под Петербургом

ДТП с пешеходом на дороге Петербург — Колтуши. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с пешеходом на дороге Петербург — Колтуши. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На дороге Петербург — Колтуши произошло ДТП с пешеходом. Мужчину сбила автоледи, которая спешила объехать пробку.

Дорожный инцидент случился сегодня, 1 сентября, около 7:55. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, женщина на черном Mercedes не заметила пешехода и наехала на него. После аварии автоледи не скрылась с места ДТП, а осталась ждать сотрудников полиции и скорую помощь.

На кадрах видно, что пострадавший лежит на земле, лицо мужчины в крови.

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