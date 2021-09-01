Автоледи сбила мужчину, пытаясь объехать пробку под Петербургом

Автоледи сбила мужчину, пытаясь объехать пробку под Петербургом
ДТП с пешеходом на дороге Петербург — Колтуши. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На дороге Петербург — Колтуши произошло ДТП с пешеходом. Мужчину сбила автоледи, которая спешила объехать пробку.

Дорожный инцидент случился сегодня, 1 сентября, около 7:55. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, женщина на черном Mercedes не заметила пешехода и наехала на него. После аварии автоледи не скрылась с места ДТП, а осталась ждать сотрудников полиции и скорую помощь.

На кадрах видно, что пострадавший лежит на земле, лицо мужчины в крови.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Лужском районе Ленобласти ребенок оказался под колеса грузовика во время строительных работ.

дтп колтуши наезд на пешехода


 

Новости партнеров
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автоледи сбила мужчину, пытаясь объехать пробку под Петербургом
На финской границе задержали двух беглянок из Петербурга
В России коронавирус выявили у 18 368 человек за сутки
Петербург снова обогнал Москву по количеству зараженных COVID за сутки
Изменения в России с 1 сентября: «гаражная амнистия», доплаты и компенсация ...
Участок трассы «Скандинавия» реконструируют в Ленобласти
В Петербурге отреставрируют дворец Воронцова
«Сбербанк» снизит возраст ипотечных заемщиков до 18 лет