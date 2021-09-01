Дошкольник попал под колеса строительного грузовика в Ленобласти

Дошкольник попал под колеса строительного грузовика в Ленобласти
Ребенка госпитализировали. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Лужском районе Ленобласти ребенок оказался под колеса грузовика во время строительных работ.

Инцидент произошел во вторник, 31 августа, на частном участке в садоводческом товариществе «Голубые дачи». 47-летний мужчина на грузовом автомобиле Hino Ranger заливал бетон. При движении задним ходом он наехал на шестилетнего мальчика.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате ребенка госпитализировали с сочетанной травмой в тяжелом состоянии.

Отмечается, что мальчик находился в сопровождении отца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга 36-летний водитель такси совершил наезд на 13-летнюю девочку. Дорожно-транспортное происшествие закончилось для девочки госпитализацией.

дтп ленобласть наезд на ребенка


 

Новости партнеров
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дошкольник попал под колеса строительного грузовика в Ленобласти
Водитель такси сбил на семиклассницу на проспекте Королева
Межрайонную инспекцию ФНС РФ эвакуировали после сообщения минеров
Пять заблудившихся грибников вывели из леса за день в Ленобласти
Смерть после выздоровления и новый штамм: COVID-19 в России и мире
Сожитель гражданки Узбекистана избил и изнасиловал ее в Зеленогорске
В ближайшие 5 часов движение в Петербурге будет затруднено
Начальник автомастерской вонзил ножницы в подчиненного на Выборгском