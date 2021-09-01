Дошкольник попал под колеса строительного грузовика в Ленобласти

В Лужском районе Ленобласти ребенок оказался под колеса грузовика во время строительных работ.

Инцидент произошел во вторник, 31 августа, на частном участке в садоводческом товариществе «Голубые дачи». 47-летний мужчина на грузовом автомобиле Hino Ranger заливал бетон. При движении задним ходом он наехал на шестилетнего мальчика.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате ребенка госпитализировали с сочетанной травмой в тяжелом состоянии.

Отмечается, что мальчик находился в сопровождении отца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга 36-летний водитель такси совершил наезд на 13-летнюю девочку. Дорожно-транспортное происшествие закончилось для девочки госпитализацией.