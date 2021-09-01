Петербуржец с ножом похитил продукты из магазина и попал в полицию

Петербуржец с ножом похитил продукты из магазина и попал в полицию
Инцидент произошел в ТЦ "Июнь". Фото: скриншот google.maps

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин в Красногвардейском районе Петербурга.

Преступный инцидент произошел 30 августа в доме 24 по Индустриальному проспекту. Около 14.30 в сетевой продуктовый магазин зашел 40-летний неработающий мужчина. Он распылил газ из перцового баллончика в лицо 59-летнему охраннику магазина, угрожая при этом ножом, открыто похитил продукты питания.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, злоумышленника задержали на месте происшествия. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что таксист со знакомым ограбили мужчину, угрожая ножом в Петербурге.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти задержание новости СПб


 

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