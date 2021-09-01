Вице-губернатор Княгинин открыл новую школу на Ветеранов в проекте Setl Group

Вице-губернатор Княгинин открыл новую школу на Ветеранов в проекте Setl Group
В Красносельском районе открылась новая школа. Фото: Setl Group

Вице-губернатор Северной столицы Владимир Княгинин открыл школу в проекте Setl Group «Солнечный город».

Новое образовательное учреждение, расположившееся в Красносельском районе города, может похвастаться сразу двумя бассейнами и двумя спортивными залами, просторным актовым залом, огромной столовой и библиотекой с современным читальным залом.

Школа, находящаяся на территории жилого комплекса «Солнечный город» по проспекту Ветеранов дома 173 корпуса 3, вместит в себя 1 375 детей.

К слову, в стенах учебного заведения есть возможность строгать из дерева, шить и кулинарить.

В новой четырехэтажной школе будут обучаться дети с первого по одиннадцатый класс.

Двор школы также благоустроен. На территории высадили дубы, клены, ели, липы и каштаны. Оборудовали спортплощадки для игры в волейбол, баскетбол, футбол.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Setl Group построил начальную школу и детский сад в ЖК «Статус у Парка Победы».

Setl Group красносельский район проспект ветеранов школа


 

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