Setl Group построил начальную школу и детский сад в ЖК «Статус у Парка Победы»

В учреждения смогут ходить 285 малышей.

В Московском районе в скором времени заработают начальная школа и детский сад. Они расположены в ЖК «Статус у Парка Победы». Учреждения будут посещать около 300 малышей. Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в пресс-службе холдинга Setl Group.

Здание выглядит современно и хорошо вписывается в архитектурный ансамбль. Отличительная особенность внешнего вида объекта – это чередование глухих и остекленных плоскостей и разных по размерам оконных проемов. На здании присутствуют как белые, так и яркие акценты.

Начальная школа готова принять 100 ребят, а детский сад – 185 малышей. В здании есть столовая, актовый зал и зал для физкультурных занятий, бассейн 7 на 3 метра, медпункт. В блоке школы на первом этаже разместится игровая комната для группы продленного дня и кабинет рисования и черчения. Играть малыши смогут на игровых площадках и в спортивных зонах во дворе.

Setl Group также оборудовал объект всей необходимой техникой – от стиральных машин до хлеборезки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Setl Group сдал жилой комплекс «Статус у Парка Победы».