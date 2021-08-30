Setl Group построил начальную школу и детский сад в ЖК «Статус у Парка Победы»

Setl Group построил начальную школу и детский сад в ЖК &#171;Статус у Парка Победы&#187;
Учреждения совсем скоро смогут открыть свои двери. Фото: Setl Group

В учреждения смогут ходить 285 малышей.

В Московском районе в скором времени заработают начальная школа и детский сад. Они расположены в ЖК «Статус у Парка Победы». Учреждения будут посещать около 300 малышей. Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в пресс-службе холдинга Setl Group.

Здание выглядит современно и хорошо вписывается в архитектурный ансамбль. Отличительная особенность внешнего вида объекта – это чередование глухих и остекленных плоскостей и разных по размерам оконных проемов. На здании присутствуют как белые, так и яркие акценты.

Начальная школа готова принять 100 ребят, а детский сад – 185 малышей. В здании есть столовая, актовый зал и зал для физкультурных занятий, бассейн 7 на 3 метра, медпункт. В блоке школы на первом этаже разместится игровая комната для группы продленного дня и кабинет рисования и черчения. Играть малыши смогут на игровых площадках и в спортивных зонах во дворе.

Setl Group также оборудовал объект всей необходимой техникой – от стиральных машин до хлеборезки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Setl Group сдал жилой комплекс «Статус у Парка Победы».

Setl Group детский сад жк статус у парка победы новости СПб школа


 

Новости партнеров
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В «Векторе» не видят оснований для вакцинации детей от ковида
Петербуржец, назвавшийся «насильником Костюшкина», хочет встретиться со звездой
Setl Group построил начальную школу и детский сад в ЖК «Статус у Парка ...
Петербургским педагогам перед 1 сентября заплатят по 10 тысяч рублей
Звезда «Кухни» и «Воронины» умер прямо на сцене
В Ленобласти заключили под стражу мужчину, подозреваемого в избиении матери
Минобороны расторгло контракт с ПАО «Звезда» и требует выплатить ...
Легкоатлет из Петербурга завоевал бронзу, превозмогая боль в колене