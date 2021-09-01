Гендиректора «Везу» будут судить за неуплату налогов на 531 млн

Гендиректора &#171;Везу&#187; будут судить за неуплату налогов на 531 млн
Уголовное дело направлено в суд. Фото: unsplash

В Петербурге суд рассмотрит дело об уклонении от уплаты налогов, обвиняемым по которому проходит генеральный директор коммерческой компании.

Как сообщает ГСУ СК по городу, следователи завершили расследование дела в отношении гендиректора АО «Везу». Его обвиняют по статье п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Следствие предполагает, что обвиняемый уклонялся от уплаты налогов в 2015-2018 годах. Он вносил в налоговые декларации ложные сведения о налоговых вычетах и понесенных расходах по мнимым сделкам с подконтрольными ему «фирмами-однодневками». Таким образом он не заплатил более 531 млн рублей налогов.

На недвижимость и счета обвиняемого, а также на транспорт его компании наложили арест в размере неуплаченных средств. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге гендиректор садоводства ударил механика ножницами.

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