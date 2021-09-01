Как Петербург потерял дореволюционный завод «Ригель» — его территорию застроят жильем

Аккумуляторный завод «Ригель» пополнит список петербургских предприятий, на месте которых появится жилье. Депутаты пытались защитить территорию от строительства, но собственник нашел выход. Волнения Иоанновского монастыря на набережной Карповки, которому не по душе было соседство с ЖК в будущем, успокоили передав часть земли. Теперь стройке, кажется, ничего больше не мешает.

В августе комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал заключение о соответствии режимам зон охраны проекта застройки трех участков на ул. Профессора Попова, 38, у набережной реки Карповки. Это бывшая территория аккумуляторного завода «Ригель», который был основан еще до революции. Теперь там появится многоквартирный дом высотой около 22 метров.

«Проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями социально-культурного, бытового и коммерческого назначения», — уточнили в КГИОП.

Завод в Петербурге основали в 1897-м году. Тогда он принадлежал акционерному обществу Русских Аккумуляторных заводов “Тюдоръ”. После революции предприятие превратилось в Государственный аккумуляторный завод №1, вскоре переименованный в «Ленинскую Искру».

После распада Союза, в 1992-м году, было образовано АО «Аккумуляторная компания “Ригель”».

СМИ заговорили о предприятии в 2016-м году, когда тему возможного строительства поднял спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров. Он обратился к губернатору Георгию Полтавченко и заявил, что настоятельница Иоанновского Ставропигиального женского монастыря на набережной Карповки обеспокоена будущим соседством.

В ответ никаких обещаний от Полтавченко не последовало, а ЗакС продолжил разбираться самостоятельно. В 2019-м году заводскую территорию внесли в перечень зеленых зон, но вскоре «Ригель» оспорил это решение в суде. Аргумент владельцев участка заключался в том, что частную землю включать в ЗНОП нельзя.

До недавнего времени эта территория также относилась к зоне комплексного развития, но и это исправили, внеся корректировки в правила землепользования и застройки.

В прошлом году «Ригель» успел передать часть своей территории Иоанновскому монастырю, а позже, как отмечено на сайте компании, сменил владельца. СМИ уточняли, что новым акционерами «Ригеля» стал холдинг «Теллус Групп» и компания «Евроинвест». Примечательно, что с тех пор на сайте «Ригеля» перестали обновляться новости.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о судьбе другого объекта, который оказался под крылом «Теллус Групп». ГК обещала инвестировать в развитие научно-исследовательского центра постоянного тока. Это должно было позволить «наладить взаимовыгодное сотрудничество с сетевыми компаниями»». Сейчас комплекс зданий на улице Курчатова сносят.