В Шушарах полчаса тушили полыхающий балкон жилого дома

Днем 1 сентября в Пушкинском районе загорелся балкон жилого многоквартирного дома. На тушение пожара ушло полчаса.

По информации управления МЧС по Петербургу, пожар произошел в доме 4 по Новгородскому проспекту в Шушарах. Очевидцы вызвали оперативные службы в 14:12.

На борьбу с огнем от ведомства направили 19 человек личного состава и четыре единицы техники. Прибывшие к месту ЧП спасатели выяснили, что возгорание началось на балконе квартиры-студии, площадь которой составляет 30 квадратных метров. На балконе загорелась обстановка.

Пожар потушили в 14:43. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал, сведения об этом не поступали. Информации о том, что послужило причиной пожара, пока нет.

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