В Зеленогорске сгорела кровля по всей площади одноэтажного здания

Днем среды, 1 сентября, в Курортном районе Петербурга загорелась кровля одноэтажного здания. Спасатели справились с огнем за 20 минут.

Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС. Все произошло на Разъезжей улице, дом 11 в Зеленогорске. Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 16:23.

К месту ЧП ведомство направило 11 человек личного состава и две пожарные машины. Прибывшие спасатели выяснили, что горит кровля одноэтажного бетонного здания размером 4 на 4 метра. Кровля полностью сгорела.

Пожар потушили в 16:45. О причинах возгорания пока ничего не известно. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах полчаса тушили полыхающий балкон жилого дома. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал, сведения об этом не поступали.