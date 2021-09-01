Мемориальная доска в память артиста Георгия Жженова появится в Петербурге

Мемориальная доска в память артиста Георгия Жженова появится в Петербурге
Доска, увековечивающая память Георгия Жженова появится на фасаде дома 20, литера А по 1-й линии Васильевского острова. Фото: кадр из фильма "Берегись автомобиля"

В Северной столице установят мемориальную доску народному артистку СССР Георгию Жженову. Такое постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Установить мемориальную доску предложила Санкт-Петербургская организация общероссийской организации «Союз кинематографистов Российской Федерации».

Доска, увековечивающая память Георгия Жженова появится на фасаде дома 20, литера А по 1-й линии Васильевского острова, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Проект, изготовление и установку оплатит Союз кинематографистов. Также в будущем он будет проводить ремонт и реставрацию доски.

Георгий Степанович Жженов жил с 1915 по 2005 год. Он был выдающимся актером театра и кино, литератором, мемуаристом и общественным деятелем. В творческой биографии Жженова 110 фильмов, в том числе всеми любимые «Берегись автомобиля», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Экипаж».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадте установят памятник поэту Николаю Гумилеву.

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