В Кронштадте установят памятник поэту Николаю Гумилеву

В Кронштадте в скором времени появится памятник Николаю Гумилеву — русскому поэту эпохи Серебряного века, писателю, этнографу, исследователю Африки.

Об этом сообщили в пресс-службе петербургского правительства. В Кронштадте поэт провел свои первые годы жизни. Там власти и собираются установить памятник. С конкретным местом пока не определились. Скорее всего, он появится на бульваре вдоль улицы Комсомола, неподалеку от места, где родился и жил Гумилев.

Проект и монтаж памятника Гумилеву будет выполнен за счет городских средств. Комитет по градостроительству и архитектуре до конца года проведет конкурс на лучший эскиз будущего монумента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выступили за установку памятника Александру Башлачеву.