В Кронштадте установят памятник поэту Николаю Гумилеву

В Кронштадте установят памятник поэту Николаю Гумилеву
В Кронштадте поставят памятник Николаю Гумилеву. Фото: pixabay

В Кронштадте в скором времени появится памятник Николаю Гумилеву — русскому поэту эпохи Серебряного века, писателю, этнографу, исследователю Африки.

Об этом сообщили в пресс-службе петербургского правительства. В Кронштадте поэт провел свои первые годы жизни. Там власти и собираются установить памятник. С конкретным местом пока не определились. Скорее всего, он появится на бульваре вдоль улицы Комсомола, неподалеку от места, где родился и жил Гумилев.

Проект и монтаж памятника Гумилеву будет выполнен за счет городских средств. Комитет по градостроительству и архитектуре до конца года проведет конкурс на лучший эскиз будущего монумента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выступили за установку памятника Александру Башлачеву.

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В Кронштадте установят памятник поэту Николаю Гумилеву
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