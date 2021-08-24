В Петербурге выступили за установление памятника Александру Башлачеву

В Петербурге выступили за установление памятника Александру Башлачеву
Памятник Бушлачеву могут открыть в сквере на Свердловской набережной. Фото: "Яндекс карты"

Первый в Российской Федерации памятник советскому поэту Александру Башлачеву могут установить в Петербурге на Свердловской набережной.

Комиссия по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты Северной столицы выступила за установку памятника советскому рок-музыканту, поэту, Александру Башлачеву в сквере на Свердловской набережной.

Александр Башлачев является трагическим символом целого поколения. Из-под его пера вышло порядка 70 стихотворений. Поэт и музыкант погиб в 1988 году. Сегодня в России ему еще нет памятника.

Добавим, что решение об установке произведений монументального искусства в городе на Неве примут на основании итогового заключения городской Общественной палаты. Поэтому комитет по градостроительству Петербурга направил запрос в профильную комиссию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в поселке Сиверский появился памятник поэтессе Анне Ахматовой, ведь она в 1925 году около месяца жила на даче у литературоведа Щеголева.

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