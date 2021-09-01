На Марата массовая авария: зачинщик, кажется, таксист

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В центре Санкт-Петербурге сегодня вечером, 1 сентября, произошла авария с участием таксиста. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы.

Инцидент случился на улице Марата. По предварительным данным, водитель «Яндекс.Такси» врезался сразу в две легковушку. При каких обстоятельствах так вышло – не уточняется.

Кажется, никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Жигули» помешали дорожным работам, въехав в забор на Типанова: собралась пробка.