На Марата массовая авария: зачинщик, кажется, таксист

На Марата массовая авария: зачинщик, кажется, таксист
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В центре Санкт-Петербурге сегодня вечером, 1 сентября, произошла авария с участием таксиста. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы.

Инцидент случился на улице Марата. По предварительным данным, водитель «Яндекс.Такси» врезался сразу в две легковушку. При каких обстоятельствах так вышло – не уточняется.

Кажется, никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Жигули» помешали дорожным работам, въехав в забор на Типанова: собралась пробка.

дтп новости СПб такси


 

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