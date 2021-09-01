«Жигули» помешали дорожным работам, въехав в забор на Типанова: собралась пробка

&#171;Жигули&#187; помешали дорожным работам, въехав в забор на Типанова: собралась пробка
На месте аварии собралась пробка. Фото: Gazeta.SPb

Днем в среду, 1 сентября, перекрестке улицы Типанова и проспекта Славы собралась внушительная пробка, причиной которой стала авария. Участники ДТП — «Мерседес», «ВАЗ-2105» и… дорожная техника.

Фото: Gazeta.SPb

Как рассказали корреспонденту Gazeta.SPb на месте происшествия, дорожные рабочие спокойно заделывали яму, когда внезапно на большой скорости в разделительное ограждение прямо между катком и грузовиком въехали «Жигули». По предварительной информации, водитель отечественной легковушки потерял контроль на управлением.

Фото: Gazeta.SPb
Фото: Gazeta.SPb
Фото: Gazeta.SPb

В момент столкновения с оградой, «Жигули» зацепили ехавший по соседству «Мерседес», из-за чего иномарка невольно тоже стала участником аварии. К счастью, физически никто не пострадал: дорожники даже смогли продолжить начатое, несмотря на инцидент. Вот только пробка собралась «мощнейшая», отмечает свидетель ДТП. Особенно неподвижны автомобили возле жилого комплекса «Питер».

Фото: Gazeta.SPb

Согласно данным «Яндекс.Карт» улица Типанова окрашена в темно-красный цвет на протяжении нескольких километров — похоже, авария действительно спровоцировала внушительный затор.

Возможно, на водителей сегодня повлияли резко изменившиеся погодные условия: буквально через несколько десятков метров от места первой аварии на Типанова заметили еще одно столкновение, на этот раз напротив торгового центра «Питер». Возможно, легковушка поторопилась и въехала в «ГАЗель», а может быть, грузовой транспорт затормозил слишком резко.

Фото: Gazeta.SPb
Фото: Gazeta.SPb
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