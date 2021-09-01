В Ленобласти четверг выдастся прохладным

В Ленобласти четверг выдастся прохладным
Зонтик в ближайшие дни точно пригодится. Фото: Pixabay

Воздух успеет прогреться максимум до плюс 16 градусов.

В Ленинградской области с каждым днем становится все холоднее. Так, 2 сентября в регионе ожидается максимум плюс 16 и кратковременные дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

Ночью температура воздуха составит максимум 8 градусов, а днем – плюс 16. Ветер, гуляющий по региону, разгонится до 12 метров в секунду. Порывы ветра будут холодными, так что стоит потеплее одеться.

Напоминаем, что примерно та же картина наблюдается в Санкт-Петербурге. Учебный год начался с резкого похолодания. Так называемое бабье лето вряд ли будет долгим и жарким.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург покидает самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений. Так, средняя температура, которая держалась на протяжении трех месяцев составила +20,5 градусов.

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В Ленобласти четверг выдастся прохладным
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