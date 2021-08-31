Петербург покидает самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений

Петербург покидает самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений
Солнце светило над Петербургом 864 часа, побив таким образом рекорд 2002 года.. Фото: unsplash

Это лето надолго останется в памяти петербуржцев, ведь оно стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

Кроме того, регистрировались показатели, которые побили большое количество температурных рекордов. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказал главный Северной столицы Александр Колесов.

Город настиг последний летний день. Этот сезон стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений.

Так, средняя температура, которая держалась на протяжении трех месяцев составила +20,5 градусов.

Была отмечена и максимальная дневная температура. Таких показателей синоптики еще не видели в Петербурге. Столбики термометров достигли +35,5 градусов.

Помимо прочего, был и еще один рекорд — по числу солнечных часов. Солнце в этом сезоне светило над городом на Неве 864 часа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, какой будет погода 1 сентября.

Александр Колесов лето новости СПб прогноз погоды синоптики


 

Новости партнеров
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Финны застрелили медведицу и двух медвежат на границе с Россией
Финны застрелили медведицу и двух медвежат на границе с Россией
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Доверчивая пенсионерка с Аптекарского перевала мошенникам миллион рублей
Мужчина обнаружил труп своего брата на проспекте Солидарности
В Петербурге ночью подожгли «БМВ» ,»Лексус» и ...
Пожилая петербурженка поверила лжеполицейскому и перевела ему 1,8 млн
«Магу» и «Адама» разыскивают после изнасилования студентки в Ломоносове
Женщина с ссадинами найдена мертвой в Приморском районе
Под Петербургом нашли белый гриб-гигант
Инфекционист рассказал об опасности дельта-штамм для детей