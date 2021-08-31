Петербург покидает самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений

Солнце светило над Петербургом 864 часа, побив таким образом рекорд 2002 года.. Фото: unsplash

Солнце светило над Петербургом 864 часа, побив таким образом рекорд 2002 года.. Фото: unsplash

Это лето надолго останется в памяти петербуржцев, ведь оно стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

Кроме того, регистрировались показатели, которые побили большое количество температурных рекордов. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказал главный Северной столицы Александр Колесов.

Город настиг последний летний день. Этот сезон стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений.

Так, средняя температура, которая держалась на протяжении трех месяцев составила +20,5 градусов.

Была отмечена и максимальная дневная температура. Таких показателей синоптики еще не видели в Петербурге. Столбики термометров достигли +35,5 градусов.

Помимо прочего, был и еще один рекорд — по числу солнечных часов. Солнце в этом сезоне светило над городом на Неве 864 часа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, какой будет погода 1 сентября.