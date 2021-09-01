В Выборге мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за неявки в военкомат

Кажется, 26-летнему гражданину не удалось скрыться от военкомата.

В Выборгском районе возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Об этом сегодня, 1 сентября, сообщили в пресс-службе Следкома Ленинградской области.

По предварительным данным, 26-летний подозреваемый намеренно не пришел в военкомат ни в апреле, ни в июне. Он таким образом пытался избежать армии, а в результате стал фигурантом уголовного дела.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие его совершению»,

— уточнили в СК по Ленобласти.

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