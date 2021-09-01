В Выборге мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за неявки в военкомат

В Выборге мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за неявки в военкомат
Мужчина хотел избежать службу в армии. Фото: pixabay

Кажется, 26-летнему гражданину не удалось скрыться от военкомата.

В Выборгском районе возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Об этом сегодня, 1 сентября, сообщили в пресс-службе Следкома Ленинградской области.

По предварительным данным, 26-летний подозреваемый намеренно не пришел в военкомат ни в апреле, ни в июне. Он таким образом пытался избежать армии, а в результате стал фигурантом уголовного дела.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие его совершению»,

— уточнили в СК по Ленобласти.

Ранее в gazea.spb.ru сообщалось, что в ПФР объяснили, как служба в армии влияет на пенсию.

армия выборг уголовное дело


 

Новости партнеров
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Электрик, принимавший ванну с детьми сожительницы, отправился в СИЗО
Электрик, принимавший ванну с детьми сожительницы, отправился в СИЗО
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Моргенштерн женился в белом платье и прочие подробности свадьбы
Проценко заверил, что привитые от короны болеют, но легко
В Выборге мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за неявки в военкомат
Два футболиста «Зенита» будут играть за сборную России
В Центральном районе в гимназии обрушился потолок
В Петербурге не успели к осени привить 60% населения
Жители Васильевского острова пожаловались на обрушение в квартирах из-за ...
Грузовик с бортовым питанием врезался в здание Пулково