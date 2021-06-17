В ПФР объяснили, как служба в армии влияет на пенсию

В ПФР объяснили, как служба в армии влияет на пенсию
Индивидуальные пенсионные коэффициенты — показатель, от которого зависит размер пенсии. Фото: Baltphoto, Павел Долганов

Период срочной службы в армии засчитывается гражданину в трудовой стаж. Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Так, каждый год в армии добавляет россиянину 1,8 пенсионного коэффициента. В отдельных случаях при расчете пенсии учитывается служба до 2002 года, но это не гарантирует наибольший размер выплат.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ПФР, индивидуальным пенсионным коэффициентом считается показатель, от которого зависит размер пенсии. Они начисляются за годы работы или другой деятельности, от которой зависят выплаты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить пенсий одну категорию россиян. Речь идет о коллектрах.

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