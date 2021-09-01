В Петербурге участником аварии стал водитель на коляске

В Петербурге участником аварии стал водитель на коляске
За рулем сидел инвалид. Фото: pixabay

Кажется, в результате инцидента никто не пострадал.

В Выборгском районе сегодня, 1 сентября, произошла авария с участием водителя на коляске. Об этом пишет «Мойка78». Инцидент произошел на Светлановской площади. Там по непонятной причине столкнулись две легковушки. Выяснилось, за рулем одной из машин находился водитель на коляске. В результате аварии, кажется, никто не пострадал.

На данный момент на участке дороги образовалась пробка. На месте ожидают сотрудников ДПС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что грузовик с бортовым питанием врезался в здание Пулково. Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при организации полётов. На месте происшествия работа заместитель транспортного прокурора Петербурга Алексей Оптовкин.

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