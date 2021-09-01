В Ленобласти ожидаются заморозки на следующей неделе

В Ленобласти ожидаются заморозки на следующей неделе
Ожидаются заморозки. Фото: pixabay.com

Похолодание происходит довольно стремительно.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об ожидающихся заморозках в Ленинградской области уже на следующей неделе. Такими наблюдениями он поделился 1 сентября в Instagram.

Заморозки придут не только в Ленинградскую область, но также в ряд других российских регионов. Столбик термометров может опуститься до нуля – это ниже климатической нормы примерно на пять градусов. Тишкоцев добавляет, что такая температура считается обычной для октября, но не сентября.

«То есть природа за считаные сутки перенесет нас на месяц вперед»,

— заметил Тишковец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти четверг выдастся прохладным. Воздух успеет прогреться максимум до плюс 16 градусов.

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