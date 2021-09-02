В центре Санкт-Петербурга пьяные мужчины выбросили электросамокат в воду

Таким образом они объявили «войну» электросамокатам.

В центре Санкт-Петербурга в ночь на 2 сентября заметили двух мужчин, которые выбросили в реку электросамокат. Их «сториз» опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видео заметно, что инцидент произошел в сердце Северной столицы. Очевидцы уверяют, что мужчины выпили и поэтому выбросили электросамокат в воду.

Пользователи, обсуждаю увиденное в комментариях, пришли к выводу, что поступок неадекватный и нужно хулиганов наказать. Некоторые также предположили, что электросамокат подставной и что в воде он оказался ради просмотров и «лайков». Что по этому поводу думает владелец кикшеринговой компании – пока непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тиктокер сбросил электросамокат с Яхтенного моста. Не исключено, что самокат был прокатным.