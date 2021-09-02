В Минтруде рассказали, сколько россиян работает на удаленке

В Минтруде рассказали, сколько россиян работает на удаленке
До начала пандемии в стране удаленку предпочитали 30 тысяч граждан. Фото: Pixabay

Глава Минтруда России Антон Котяков рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сколько россиян работает в дистанционном режиме.

Он отметил, что сегодня «при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений» удаленно и дистанционно продолжает работать 2,8-3 млн человек.

При этом министр добавил, что до начала пандемии в стране удаленку предпочитали 30 тысяч граждан. За время пандемии число таких людей увеличилось до 11% от работоспособного населения, порядка 5-6 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне стали чаще пользоваться услугой доставки готовой еды во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. «Удаленка» может оказаться непростым испытанием для желудка.

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