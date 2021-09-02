Полиция разыскивает напавшего на ювелирный магазин на Каменноостровском

Полиция разыскивает напавшего на ювелирный магазин на Каменноостровском
Злоумышленник проник в ювелирный магазин на Каменноостровском проспекте. Фото: скриншот google.maps

В Петроградском районе Петербурга на магазин с ювелирными изделиями напал неизвестный. Теперь злоумышленник разыскивают.

В среду, 1 сентября, в 6:51 в отдел полиции обратился администратор магазина «Серебро», расположенного в доме №47 по Каменноостровскому проспекту. Он сообщил, что в магазине разбито стекло, а внутри – беспорядок.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители установили, что из магазина поступил сигнал тревоги на пульт охраны. Полный перечень и сумма похищенного устанавливаются.

На доме и в помещении магазина установлены камеры видеонаблюдения, в поле зрения которых попал мужчина 35-40 лет, рост 175-180 см, славянской внешности, нормального телосложения, был одет в черную кепку, синюю куртку, темно-синие джинсы, зеленые кроссовки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция задержала 28-летнего жителя Новосибирской области, который после похищения дорогостоящих часов отправился в свой город. Он находился по пути поезда «Москва-Новосибирск».

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