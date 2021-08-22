Полиция задержала похитителя «ювелирки» в Петербурге

Полиция задержала 28-летнего жителя Новосибирской области, который после похищения дорогостоящих часов отправился в свой город. Он находился по пути поезда «Москва-Новосибирск».

Ранее в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина разбил витрины в ювелирном магазине на проспекте Энгельса, д. 111. Он похитил украшения и наручные часы, а затем скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Незамедлительно на розыск злоумышленника послали оперативников «разбойного» отдела уголовного розыска Главка и районного уголовного розыска.

Задержанного доставили в полицию для проведения процессуальных действий, похищенное полностью изъяли. Ему избрали меру пресечения — заключение под стражу. Также возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрант в Петербурге украл «Нутеллу», кофе и авокадо.