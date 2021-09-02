Фальков считает, что тотальное дистанционное обучение в вузах снижает качество образования

Фальков считает, что тотальное дистанционное обучение в вузах снижает качество образования
Они опросили 36 тыс. студентов, более 20 тыс. преподавателей и около тысячи родителей. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Исследование, проведенное в университетах России, показало, что усиленное применение удаленного формата обучения в вузах в период пандемии привело к снижению качества образования. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Первый вывод — абсолютный дистант неприемлем, он ведет к снижению качества высшего образования, отметил министр. Второй вывод — в высшем образовании без потери для качества в разумных пределах могут быть элементы удаленной работы, прокомментировал он. Третий вывод — надо работать по контуру цифровой работы университетов, добавил он. Об этом сообщает ТАСС.

Фальков отметил, что доклад «Качество образования в пандемию» ведомство представит совсем скоро. Министр отметил, что это большая научная работа, в которой приняли участие 12 команд ученых из разных вузов, они опросили 36 тыс. студентов, более 20 тыс. преподавателей и около тысячи родителей.

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