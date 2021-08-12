В университеты Петербурга подали рекордные 709 тысяч заявлений

В университеты Петербурга подали рекордные 709 тысяч заявлений
Заявления на обучение принимали с 20 июня по 29 июля. Фото: pixabay

В этом году в петербургские вузы на очную форму обучения подано рекордное количество заявлений — 709 тысяч, а это на 151 тысячу больше, чем в прошлом году.

Как сообщили в Смольном, средний конкурс в высшие учебные заведения Северной столицы в этом году составил 17,6 человек на место. Абитуриентам сообщат итоги приемной кампании после 17 августа.

Заявления принимали с 20 июня по 29 июля. Документы на поступление можно было подать очно и дистанционно, например через сервис «Поступление в вуз онлайн», портал Госуслуги и почту России.

У будущих студентов была возможность подать заявление сразу в пять вузов и выбрать при этом от двух до 10 специальностей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сайты университетов Петербурга легли в последний день зачисления на бюджет. Сайты не справились с большим наплывом пользователей.

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