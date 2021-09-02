Россияне смогут оформить временную регистрацию через портал госуслуг

Россияне смогут оформить временную регистрацию через портал госуслуг
В ведомстве отметили, более 90% сведений в электронных формах заполняется автоматически, к минимуму сведены возможные ошибки на сайте. Фото: сайт госуслуг

Россияне смогут оформить временную регистрацию через портал госуслуг.

В МВД отметили, что сервис разработали совместно с Минцифры России. Также в ведомстве заявили, что предоставляют услуги 2,5 тысячи подразделений по вопросам миграции в том числе. Об этом сообщает МВД.

В ведомстве отметили, более 90% сведений в электронных формах заполняется автоматически, к минимуму сведены возможные ошибки на сайте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники взламывают аккаунты россиян на портале госуслуг, меняют номера телефонов и адреса почты, а затем оформляют кредиты и микрозаймы. Об этом заявил руководитель центра Zecurion Владимир Ульянов. Это настоящая проблема, отмечает он. В скором времени она только усугубится, считает эксперт. Много россиян столкнется с попытками взлома, отмечает Ульянов.

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