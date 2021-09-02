Без коллективного иммунитета к осени: чем рискуют петербуржцы

Началась осень, но в Петербурге до сих пор не удалось сформировать коллективный иммунитет, а впереди – сезон ОРВИ и гриппа. В городе только начали снимать «коронавирусные» ограничения, но в Смольном неоднократно отмечали, что при ухудшении эпидемиологической ситуации, запретительные меры могут вернуться.

Как стало известно в среду, 1 сентября, к осени должны были вакцинироваться 2,6 миллиона человек. В городе же полный цикл завершили 1,44 миллиона. Один компонент был введен 1,48 миллиона человек.

В результате к началу осени минимального показателя в 60%, необходимого для достижения коллективного иммунитета, не достигли. Более того, в последнее время эксперты отмечают замедление темпов вакцинации.

Между тем, период наступает непростой – приближается сезон ОРВИ и гриппа. Специалисты уже не раз отмечали, что в сочетании с гриппом новая коронавирусная инфекция может переноситься в разы тяжелее.

Кроме того, несколько десятков тысяч учеников вернулись за парты, что не будет способствовать улучшению эпидемиологической обстановки.

Показатели в Петербурге уже оставляют желать лучшего – если еще только 31 августа город был на четвертом месте по суточному приросту заболеваемости среди российских регионов, то уже на следующий день скакнул на первое.

Незадолго до этого губернатор Петербурга Александр Беглов внес постановление в «антиковидное» постановление. В петербургских торговых центрах разрешили работать детским игровым комнатам. Теперь горожане также могут посещать аквапарки, аттракционы. Кроме того, зрителей пускают на спортивные и физкультурные мероприятия.

В Эрмитаже также приняли решение открыть залы, которые из-за COVID-19 ранее были закрыты.