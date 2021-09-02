В России пропало жизненно необходимое лекарство

В России пропало жизненно необходимое лекарство
В России нет ни раствора, ни таблеток. Фото: Pixabay

От препарата зависит жизнь миллионов граждан.

В России зафиксирован дефицит импортного раствора метотрексата – препарата для лечения ревматических заболеваний. Об этом сегодня, 2 сентября, пишет РИА Новости.

Известно, что в 2020 году из аптек пропали таблетки, а теперь не найти и раствора. В России продаются отечественные аналоги препараты, но от него бывают серьезные побочные эффекты. Также известно, что от формы выпуска лекарства зависит его цена –так, например, в шприцах стоит довольно дорого.

Пенсионерка из Москвы рассказывает, что препарат в пузырьке стоит около 200 рублей, а в шприце более 1,1 тысяч. Власти пока никак не комментировали происходящее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что инфекционист Роспотребнадзора объяснил, почему вакцина от COVID-19 появилась быстрее лекарства.

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