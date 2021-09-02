У «Рыжего Тарзана» Вячеслава Дацика родилась дочь

У «Рыжего Тарзана» Вячеслава Дацика родилась дочь
Дацик стал отцом. Фото: скриншот Instagram

Спортсмен неоднократно делился последними новостями и вот, наконец, малышка появилась на свет.

Российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, более известный как «Рыжий Тарзан», стал отцом. Радостной новостью поделилась супруга спортсмена в своем Instagram-аккаунте.

«Вот мы и дождались наше счастье. Я мамааааааа!»,

— написала женщина в своих «сториз».

Известно, что девочка появилась на свет 2 сентября ночью. Ее вес составляет 3,1 килограмма, а рост – 49 сантиметров. Напоминаем, что Дацик не скрывал беременность жены и даже делился видео с УЗИ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у беременных выявлен цитокиновый механизм защиты от коронавируса. В крови беременных обнаружили 62 типа цитокинов. Это активированные клетки иммунной системы.

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