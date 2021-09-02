Злоумышленники за последние месяцы списали с россиян более 3 млрд рублей

Они совершили более 230 тысяч банковских операций.

Во втором квартале 2021 года злоумышленники списали с банковских счетов россиян более трех миллиардов рублей. Всего было совершено более 230 тысяч банковских операций. Об этом сегодня, 2 сентября, пишет «Известия».

Вернуть удалось только 7,4% похищенных средств. Также в Банке России заблокировали 12 тысяч телефонных номеров мошенников – это в два раза больше, чем в прошлом году. В 2020 году за аналогичный период злоумышленники заполучили 2,2 миллиарда рублей, а доля возвращенных средств составила почти 13%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионерка в Выборгском районе отдала мошенникам 1,6 млн рублей. Позже в квартиру пришел неизвестный мужчина, которому заявитель передала денежные средства в сумме 450 000 рублей. В тот же день она отдала мошенникам еще 150 тыс.