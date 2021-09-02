Пенсионерка в Выборгском районе отдала мошенникам 1,6 млн рублей

Пенсионерка в Выборгском районе отдала мошенникам 1,6 млн рублей
Пенсионерка стала жертвой мошенников. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенников. Инцидент произошел 1 сентября.

Пенсионерке позвонила неизвестная женщина и сказала, что внучка попала в ДТП, и для проведения операции, а также решения вопроса с правоохранительными органами требуются денежные средства.

Как стало известно gazeta.spb.ru, после этого звонка к пожилой женщине пришел неизвестный мужчина, которому доверчивая пенсионерка передала денежные средства в сумме 1 млн рублей. Позже в квартиру пришел неизвестный мужчина, которому заявитель передала денежные средства в сумме 450 000 рублей. В тот же день она отдала мошенникам еще 150 тыс. рублей.

Сумма ущерба 1,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за минувшие сутки к правоохранителям обратились четверо пенсионеров, которые лишились сотен тысяч и даже миллионов рублей, поверив телефонным аферистам.

выборгский район мошенники пенсионерка


 

Новости партнеров
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали мужчин по подозрению в изнасиловании студентки в ...
Пенсионерка в Выборгском районе отдала мошенникам 1,6 млн рублей
Задержаны мужчины, избивший и ограбившие пожилого прохожего на Железноводской
Во Всеволожском районе спасатели потушили горящий дом
В России может появиться программа вакцинного туризма
В Красном селе задержали цыган, похищавших коров
В мире коронавирусом заразились более 218,3 млн человек
В садоводстве у поселка Мгинское спасатели потушили прицеп грузовика