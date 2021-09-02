Пенсионерка в Выборгском районе отдала мошенникам 1,6 млн рублей

В Выборгском районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенников. Инцидент произошел 1 сентября.

Пенсионерке позвонила неизвестная женщина и сказала, что внучка попала в ДТП, и для проведения операции, а также решения вопроса с правоохранительными органами требуются денежные средства.

Как стало известно gazeta.spb.ru, после этого звонка к пожилой женщине пришел неизвестный мужчина, которому доверчивая пенсионерка передала денежные средства в сумме 1 млн рублей. Позже в квартиру пришел неизвестный мужчина, которому заявитель передала денежные средства в сумме 450 000 рублей. В тот же день она отдала мошенникам еще 150 тыс. рублей.

Сумма ущерба 1,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за минувшие сутки к правоохранителям обратились четверо пенсионеров, которые лишились сотен тысяч и даже миллионов рублей, поверив телефонным аферистам.