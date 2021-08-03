В Петербурге телефонные мошенники «заработали» на пенсионерах 6 млн рублей

За минувшие сутки к правоохранителям обратились четверо пенсионеров, которые лишились сотен тысяч и даже миллионов рублей, поверив телефонным аферистам.

Так, 62-летняя жительница набережной реки Мойки, специалист Международного центра в Горнотехническом образовании, перевела мошенникам 1 млн рублей. Некий «представитель финансово-кредитной организации» убедил женщину съездить в филиал банка на Уральской улице и через банкомат перевести на названный им счет крупную сумму, чтобы обезопасить средства от подозрительных операций.

Вечером того же дня 70-летний пенсионер с Гражданского проспекта рассказал, что 29 июля поверил «сотруднику банка», который рассказал об утечке данных и предложил перевести сбережения петербуржца на безопасный счет. Таким образом мошенники получили от жертвы 1 млн 583 тысячи рублей. Мужчина осознал свою ошибку лишь несколько дней спустя.

От действий злоумышленников пострадала и 64-летняя преподавательница детской музыкальной школы, проживающая на улице Антонова-Овсеенко. Аналогичным образом преступники заставили петербурженку отправить им 885 тысяч рублей.

А 70-летней жительнице проспекта Художников неизвестная девушка, назвавшая себя «старшим банковским менеджером», предложила оформить кредит и перевести все свои деньги на резервный счет, чтобы «не допустить списания денежных средств из-за подозрительных операций». Таким образом пенсионерка лишилась 2 млн 261 тысячи рублей.

По каждому случаю возбуждено уголовное дело, но вычислить телефонных мошенников удается редко, а вернуть пострадавшим их деньги — и того реже.