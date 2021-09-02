Сезон гриппа наступает: что петербуржцам нужно знать о прививке

В Петербурге наступает сезон гриппа. Роспотребнадзор дал старт прививочной кампании в четверг, 2 сентября.

Как рассказала глава ведомства Анна Попова, вакцины против гриппа начали поступать в российские регионы. Субъекты уже получили 70% от запланированного объема.

Специалист считает, что в этом году привить необходимо минимум 60% населения страны, чтобы свести к минимуму заболеваемость гриппом.

В этом году штаммовый состав вакцины против гриппа несколько преобразовался. В рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменились два штамма вируса гриппа А, которые не были известны прежде.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцинация против гриппа — основной и самый эффективный способ профилактики заболевания.

Особое внимание при вакцинации уделят группам риска – детям, беременным, людям с хроническими заболеваниями, тем, кто работает с людьми, лицам старше 60 лет.

Отметим, что ранее прививку против гриппа россиян призывал делать телеведущий доктор Александр Мясников. Он подчеркнул, что в сочетании с гриппом коронавирус протекает в более тяжелой форме. Специалист напомнил, что в первую волну коронавируса 25% зараженных COVID-19 болели и гриппом.

«Не забудьте вовремя вакцинироваться от гриппа, уж эти вакцины проверены временем, тут никаких сомнений! Противопоказаний крайне мало, о них вы узнаете у врача», — писал он в своем Telegram-канале.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, опасно ли смешивать прививку от гриппа с вакциной от COVID-19.