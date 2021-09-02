Стобалльники из Ленобласти в основном поступили в вузы Петербурга

Стобалльники из Ленобласти в основном поступили в вузы Петербурга
Большинство студентов выбирали СПбГУ. Фото: Baltphoto

Школьники с высокими баллами стремятся учиться в престижных университетах.

Большинство стобалльников Ленинградской области решили поступать в петербургские вузы. Чаще всего они отдавали предпочтение Санкт-Петербургскому государственному университету. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Остальные поступали в ИТМО, Политехнический университет, НИУ ВШХ и другие вузы. Небольшой процент абитуриентов уехали в Москву. Напоминаем, что руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева выступила с предложением создать карту распределения по вузам высокобалльников. Власти Ленобласти восприняли идею положительно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге обнаружили центры подготовки к ЕГЭ, работающие без лицензии.

вуз егэ ленинградская область новости СПб


 

Новости партнеров
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стобалльники из Ленобласти в основном поступили в вузы Петербурга
В Госдуме предложили увеличить штрафы за драки до 5 тысяч рублей
Сезон гриппа наступает: что петербуржцам нужно знать о прививке
Петербуржцы ждали свой рейс в турецком аэропорту более 15 часов
ККИ в Петербурге прикрыл четыре незаконных торговых павильона
Злоумышленники за последние месяцы списали с россиян более 3 млрд рублей
Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе социальной сети
У «Рыжего Тарзана» Вячеслава Дацика родилась дочь