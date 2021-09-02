Стобалльники из Ленобласти в основном поступили в вузы Петербурга

Школьники с высокими баллами стремятся учиться в престижных университетах.

Большинство стобалльников Ленинградской области решили поступать в петербургские вузы. Чаще всего они отдавали предпочтение Санкт-Петербургскому государственному университету. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Остальные поступали в ИТМО, Политехнический университет, НИУ ВШХ и другие вузы. Небольшой процент абитуриентов уехали в Москву. Напоминаем, что руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева выступила с предложением создать карту распределения по вузам высокобалльников. Власти Ленобласти восприняли идею положительно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге обнаружили центры подготовки к ЕГЭ, работающие без лицензии.