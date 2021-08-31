В Петербурге обнаружили центры подготовки к ЕГЭ, работающие без лицензии

В Петербурге обнаружили центры подготовки к ЕГЭ, работающие без лицензии
Часто организации получают с клиентов деньги как ИП, чтобы это выглядело, как индивидуальные занятия. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Северной столице уже начались рекламные компании многочисленных курсов по подготовке школьников к ЕГЭ. Такие центры часто гарантируют детям и их родителям сдачу экзаменов на 90+ и поступление в университет на бюджет.

Однако перед тем, как оказывать такие услуги организации нужно получить лицензию от комитета образования Ленобласти. Без нее работать нельзя. Полный сбор документов может занять от двух месяцев. Квалификация преподавателей тоже потребует подтверждения. Получать документ нужно даже тем, кто хочет оказывать услуги удаленно. Об этом сообщает 47news.

Часто организации получают с клиентов деньги как ИП, чтобы это выглядело, как индивидуальные занятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Рособрнадзор готовится внести изменения в ЕГЭ практически по всем предметам в 2022—2024 годах.

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