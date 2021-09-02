В Самаре убили подозреваемого в педофилии: за нож мог взяться отец жертвы

В Самаре убили подозреваемого в педофилии: за нож мог взяться отец жертвы
Педофила зарезали в лесу. Фото: Baltphoto

Убитый обвинялся в действиях сексуального характера в отношении двух девочек.

Под Самарой нашли бездыханное тело мужчины, подозреваемого в педофилии. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в региональном СК РФ.

Тело с ножевыми ранениями нашли в лесу возле поселка Винтай Красноглинского района Самары. По предварительным данным, за нож мог взяться отец одной из жертв. Есть и другая версия: мужчина мог сам наткнуться на нож в ходе ссоры с отцом.

Напоминаем, что мужчина в 2016-2021 году мог совершать действия сексуального характера в отношении двух девочек. На тот момент им было шесть и восемь лет. Преступления подозреваемый снимал на телефон.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подозреваемого в педофилии задержали на Фермском шоссе.

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