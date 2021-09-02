В Ленобласти возбудили уголовно дело после наезда бетономешалки на ребенка

Мальчик находится в больнице, его состояние оценивается как средней тяжести.

В Лужском районе сегодня, 2 сентября, возбудили уголовное дело в связи с травмированием шестилетнего мальчика. На него наехала бетономешалка, после чего малыш угодил в больницу. Об этом сообщили на сайте СК РФ по Ленинградской области.

Инцидент произошел 31 августа на садовом участке. Там проводились работы по возведению фундамента. Бетономешалка, двигаясь задним ходом, наехала на мальчика. Это стало причиной получения травм тела различной степени тяжести. Мальчика пришлось госпитализировать, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия. Им предстоит выяснить, кто виноват в случившемся. Вполне возможно, что были нарушены правила безопасности при ведении строительных работ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после гибели мотоциклиста под бетономешалкой полиция проводит проверку.