В Ленобласти возбудили уголовно дело после наезда бетономешалки на ребенка

В Ленобласти возбудили уголовно дело после наезда бетономешалки на ребенка
Ребенка госпитализировали с травмами средней тяжести. Фото: Pixabay

Мальчик находится в больнице, его состояние оценивается как средней тяжести.

В Лужском районе сегодня, 2 сентября, возбудили уголовное дело в связи с травмированием шестилетнего мальчика. На него наехала бетономешалка, после чего малыш угодил в больницу. Об этом сообщили на сайте СК РФ по Ленинградской области.

Инцидент произошел 31 августа на садовом участке. Там проводились работы по возведению фундамента. Бетономешалка, двигаясь задним ходом, наехала на мальчика. Это стало причиной получения травм тела различной степени тяжести. Мальчика пришлось госпитализировать, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия. Им предстоит выяснить, кто виноват в случившемся. Вполне возможно, что были нарушены правила безопасности при ведении строительных работ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после гибели мотоциклиста под бетономешалкой полиция проводит проверку.

бетономешалка ленинградская область новости СПб уголовное дело


 

Новости партнеров
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Через 15 лет водителей не пустят на дороги общего пользования
В Ржевке отключили электричество: люди ходят пешком на 17-й этаж
Россиянка рассказала, почему соотечественники не любят отдыхать с немцами
Врач рассказала, какие напитки противопоказаны после COVID-19
В Ленобласти возбудили уголовно дело после наезда бетономешалки на ребенка
В Нидерландах захотели запретить фастфуд
Петербург возобновил авиасообщение с Прагой
В Самаре убили подозреваемого в педофилии: за нож мог взяться отец жертвы