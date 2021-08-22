После гибели мотоциклиста под бетономешалкой полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло в Невском районе Петербурга в минувшую субботу.

Напомним, 21 августа около 21:10 у дома 40 на Октябрьской набережной произошло столкновение КамАЗа, за рулем которого находился 26-летний мужчина, с двигавшимися по Октябрьской набережной от улицы Крыленко в сторону улицы Дыбенко мотоциклами Хонда CBR1100XW и Кавасаки СХ1000.

В результате аварии 33 летний водитель мотоцикла Хонда от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй водитель — 33-летний мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ Скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погибшему водителю мотоцикла «Хонда» Юрию Мердину было весго 33 года. «Вечное лето- рисуют дети, я не хочу быть большим!» — написано у него в статусе в «ВКонтакте».