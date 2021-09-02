Через 15 лет водителей не пустят на дороги общего пользования

Через 15 лет водителей не пустят на дороги общего пользования
Все будет происходить постепенно. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В ближайшие 15–20 лет водители не будут выезжать на дороги общего пользования, так как их заменят беспилотники. Об этом заявил замглавы Минпромторга Кирилл Богданов.

Минтранс на данный момент планирует с несколькими организациями, которые предоставляют услуги такси в рамках экспериментальных правовых режимов, запустить в некоторых районах Москвы и Северной столицы тестирование беспилотных автомобилей. Но для внедрения таких машин нужно не только написать закон, но и преодолеть психологический барьер. Об этом сообщает «Российская газета».

Богданов уверен, что такси станет полностью беспилотным, как и грузоперевозки, в ближайшие 15 лет. Все будет происходить постепенно — сначала пассажиры получат право выбора, ехать ли им с водителем или в беспилотнике, а потом все привыкнут, и профессия водителя исчезнет, отмечает замглавы .

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорогу Москва-Петербург буквально через несколько лет, к 2024 году, могут подготовить для езды грузовых беспилотных перевозок.

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Через 15 лет водителей не пустят на дороги общего пользования
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