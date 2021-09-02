В Ленобласти в лесу потерялся пенсионер: его выводили оттуда под руки

На данный момент с мужчиной все в порядке.

В Тосненском районе среди ночи искали пожилого мужчину, потерявшегося в лису. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Аварийно-спасательная служба Ленинградской области».

69-летний мужчина отправился на прогулку в лес у деревни Трубников Бор и не вернулся. Дежурной смене ПСО Тосно понадобилось около трех часов, чтобы отыскать гражданина. Выяснилось, что у него возникли проблемы с ногами – поэтому его выводили из леса, взяв под руки. На данный момент с пенсионером все в порядке, помощь медиков ему не понадобилась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пять заблудившихся грибников вывели из леса за день в Ленобласти. Никому из заблудившихся медицинская помощь не понадобилась.