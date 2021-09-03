Карманница обокрала женщину в магазине в Приморском районе

Карманница обокрала женщину в магазине в Приморском районе
Карманница украла телефон. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Приморском районе Петербурга сотрудники полиции разыскивают карманницу, которая оставила женщину без телефона.

Инцидент произошел в одном из магазинов косметики. Видеозапись с места происшествия поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Момент кражи попал в объективы камер наблюдения. На кадрах видно, что неизвестная воспользовалась невнимательностью своей жертвы. Пока женщина засмотрелась на витрину, преступница вытащила из её сумочки телефон.

Теперь злоумышленницу разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге карманницу приговорили к году исправительных работ за похищенный телефон.

карманник новости СПб


 

Новости партнеров
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В мире коронавирусом заразились более 218,9 млн человек
Карманница обокрала женщину в магазине в Приморском районе
Более 40 тысяч петербуржцев скончались за первую половину 2021 года
Ученые сообщили о «загадочном элементе» нового штамма COVID
Малышева назвала три лучших продукта для завтрака школьника
Стало известно число пациентов с COVID в реанимациях России
Эрнст уверен, что классическое ТВ будет существовать еще четверть века
Число жертв урагана «Ида» в США достигло 45 человек