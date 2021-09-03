Карманница обокрала женщину в магазине в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга сотрудники полиции разыскивают карманницу, которая оставила женщину без телефона.

Инцидент произошел в одном из магазинов косметики. Видеозапись с места происшествия поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Момент кражи попал в объективы камер наблюдения. На кадрах видно, что неизвестная воспользовалась невнимательностью своей жертвы. Пока женщина засмотрелась на витрину, преступница вытащила из её сумочки телефон.

Теперь злоумышленницу разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге карманницу приговорили к году исправительных работ за похищенный телефон.